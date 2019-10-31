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пятница, 01 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 1 ноября: назвали знаки, судьба которых изменится к лучшему

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Гороскоп на 1 ноября: назвали знаки, судьба которых изменится к лучшему
Не распространяйте сплетен. Навредите и людям, и себе. Фото: astrozodiac.net

1 ноября - день возвращения к незавершенным делам. Не уклоняйтесь от выполнения взятых на себя обязательств. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Говорите правду. Не распространяйте сплетен, - говорит астролог. - Навредите и людям, и себе. Отложите занятия серьезной аналитической работой. Будет много ошибок. Поздно вечером наступает время всплеска романтических чувств. Не теряйте голову из-за любви. Утром пожалеете об этом. У Дев, Весов, Стрельцов и Водолеев судьба изменится к лучшему".

Овен

Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет стоить этого. В отношениях с любимыми будет наблюдаться романтическая нотка. Сохраните ее и в дальнейшем.

Телец

Не стоит делать больших закупок. Удерживайте деньги в руках. Родным может срочно понадобиться ваша финансовая поддержка.

Близнецы

Удачный день. Хотя налички на руках будет немного. Выдвигайте самые смелые финансовые проекты. Впоследствии они будут давать прибыль. Поиски нового партнера будут безрезультатными. Посвятите день занятию любимыми делами.

Рак

Вас вряд ли удовлетворит пятничный заработок. И проблема здесь не только в неплатежеспособности руководства. Вы сами будете пропускать возможность заработать дополнительную копейку.

Лев

Поступит только часть ожидаемой прибыли. И то поздно вечером. Для обеспечения необходимых расходов придется воспользоваться сэкономленными ранее деньгами.

Дева

Увеличатся доходы. Возрастут и ваши ежедневные потребности. В результате общий баланс останется без изменений. День насыщен встречами и общением. Найдите возможность сочетать желаемое и необходимое.

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Весы

Наблюдайте за изменениями на рынке. Вы можете найти возможность удачно распорядиться имеющимся капиталом. Действуйте. Вам будут помогать окружающие.

Скорпион

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Особого внимания потребуют дети. Не оставляйте без внимания их просьбы о помощи.

Стрелец

Будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически. Не тратьте большинство денег на удовлетворение сиюминутных потребностей. Мечты и реальность не будут совпадать.

Козерог

Новые финансовые проблемы могут возникнуть из-за действий ваших партнеров. Вам придется платить их счета. Не создавайте собственных задолженностей. Не берите кредитов.

Водолей

Делиться своими творческими планами с конкурентами не следует. Они смогут перехватить инициативу. Пострадает ваш кошелек. Рискуете попасть в любовный треугольник. Держитесь достойно.

Рыбы

Не изменяйте основного направления деятельности. Не допускайте неоправданных расходов. Финансовая ситуация остается сложной. Умейте отделить домашние хлопоты от проблем на работе. Не несите в дом раздражение. Позже можете жалеть об этом.

Синоптики удивили прогнозом на первый день ноября.

Автор: Gazeta.ua
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