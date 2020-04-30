Гороскоп на 1 мая: чего нельзя делать в этот день

Ваши слова попытаются использовать против вас. Фото: pixabay.com

1 мая избегайте агрессивно настроенных людей. Увеличится количество преступлений, совершенных в состоянии аффекта. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не увлекайтесь оригинальными на первый взгляд идеями. Впоследствии они окажутся нежизнеспособными, - говорит астролог. - Продуктивно мыслить будет сложно. Категорически нельзя начинать ремонт. Начатые в этот день работы повлекут незапланированные разрушение. В результате ремонт будет стоить значительно дороже. Нормальный диалог с окружающим не состоять. Ваши слова попытаются использовать против вас. Устраивать свою личную жизнь в это время не стоит. Есть риск испортить уже существующие отношения".

Овен

Средств хватает на необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация налаживается.

Телец

Поступление денег задержится. Разделите текущие расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить семью всем необходимым будет трудно. Понадобится умение экономить.

Близнецы

Неблагоприятное время для начала финансового сотрудничества. Новые партнеры могут оказаться мошенниками. Не выставляйте на продажу свои вещи. Они пойдут за бесценок.

Рак

Ожидается приход денег. Задержитесь на работе. В вечернее время будет больше шансов хорошо заработать. Пользуйтесь советами специалистов по финансовым вопросам.

Лев

Активно отстаивайте свои финансовые интересы. Будьте настойчивыми и целеустремленными, прислушайтесь к советам друзей и коллег. Тогда не придется жаловаться на размер заработка.

Дева

День будет обещать высокие заработки. Но надеяться на получение всего обещанного не стоит. Не вкладывайте свои деньги в чужие финансовые проекты. Избегайте рискованных шагов.

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Весы

В конце дня вы можете недосчитаться заметной суммы денег. Хозяйственные покупки обойдутся дороже, чем обычно. Следите за изменениями цен на рынке.

Скорпион

Заметных доходов не предвидится. Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не удастся. Не жалейте об этом. Помогите нуждающимся от всего сердца.

Стрелец

Новые финансовые предложения следует рассматривать, но с принятием решения подождите. Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества.

Козерог

Дела будут идти неплохо. Не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Пополните свои сбережения. Не стоит вкладывать средства в недвижимость.

Водолей

Основной источник дохода не обеспечит в полной мере ваших потребностей. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Сократите расходы.

Рыбы

Деньги будут быстро заканчиваться. На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

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