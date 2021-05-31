Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы

Удовлетворяйте свое любопытство. Расширяйте кругозор. Фото: pixabay.com

1 июня тренируйте память. Беритесь за решение сложных головоломок. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Самое время продемонстрировать все возможности своего интеллекта, - говорит астролог. - Начинайте новый цикл учебных занятий. Удовлетворяйте свое любопытство. Расширяйте кругозор. Впереди лето с крайне неустойчивой погодой. Поэтому не забудьте подготовить свой гардероб до наступления очередных сезонных изменений. Новые достижения ждут Тельцов и Водолеев. Победителями себя почувствуют Овны и Рыбы".

Овен

Надежды на хорошую прибыль вполне оправдаются. Удача будет сопровождать в финансовых делах в течение следующих нескольких дней. Работайте.

Телец

Жаловаться на недостаток средств не придется. Основные источники доходов будут приносить хорошую прибыль. Пригодится еще и дополнительный заработок.

Близнецы

Вы не сможете свободно распоряжаться заработанными деньгами. Избытка средств не будет. Придется отказываться от покупок даже по выгодным ценам.

Рак

Несколько мелких финансовых неудач существенно не скажутся на вашем кармане. Оперировать же большими суммами не стоит.

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Лев

Вам не будут доплачивать заработанного. Рассчитывать на обещанные деньги нельзя. Старайтесь предупредить возможные проблемы с покрытием существующей задолженности.

Дева

Понадобятся дополнительные суммы на нужды семьи. Старайтесь обходиться собственным денежным запасом. Не делайте долгов.

Весы

День рискованной финансовой деятельности. Возможны серьезные потери. Не берите денег под залог. Вы потеряете свое имущество.

Скорпион

Переговоры по финансовым вопросов не будут успешными. Улучшить свое материальное положение вы не сможете. Придется довольствоваться скромным бюджетом.

Стрелец

Потребность в деньгах не станет меньше. Прибыль будет оставаться стабильно невысокой. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к влиятельным людям.

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Козерог

Ваша экономика не пострадает из-за рыночных катаклизмов. Появится возможность проверить надежность выбранной финансовой политики.

Водолей

Вы можете потерять возможность заработать желаемую сумму. Для успешного ведения дел необходимо побороть врожденную инертность.

Рыбы

Начинается непродолжительный период финансового взлета. Поэтому не тратьте время на сомнения и колебания. Действуйте решительно. И вы сможете существенно улучшить свое материальное положение.

Первая неделя лета будет полна эмоций. Не давайте волю языке и кулакам.