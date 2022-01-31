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вторник, 01 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 1 февраля: как встретить год Тигра, чтобы стать богатым и успешным

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Гороскоп на 1 февраля: как встретить год Тигра, чтобы стать богатым и успешным
Читайте, учите иностранные языки, обменивайтесь опытом с коллегами, больше времени посвятите переговорам. Фото: pixabay.com

1 февраля будет Новолуние. Начинается год Тигра по китайскому календарю. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день активистов и оптимистов, – говорит астролог. – Однако не стоит начинать новый курс обучения. Будут возникать проблемы с памятью и вниманием. Отложите оформление важных документов. Ответственные лица вряд ли будут охотно реагировать на ваши просьбы. Дела будут продвигаться медленно. Удовлетворяйте свои эстетические потребности. Слушайте музыку. Смотрите шедевры искусства. Утром не ссорьтесь с родителями. Идти к шефу с просьбой о повышении заработка не нужно. Вы получите отказ. А круг ваших профессиональных обязанностей может увеличиться. Чтобы стать богатым и успешным, проведите этот день за любимым делом. Читайте, учите иностранные языки, обменивайтесь опытом с коллегами, больше времени посвятите переговорам. Достигнете договоренностей, которые принесут высокие заработки и новые возможности".

Овен

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться.

Телец

Ситуация усложняется. Придется оперативно пересматривать свою финансовую политику. Отложите поиск помещения для нового офиса. Не занимайте денег.

Близнецы

Начнётся новая романтическая история в вашей жизни. Не отказывайтесь от приглашения на вечеринку. Позвольте себе пофлиртовать.

Рак

Продемонстрируйте милым свои целительские способности. Приготовьте чай из целебных трав. Сделайте расслабляющий массаж перед сном.

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Лев

Партнеры будут желать отдыха. Приготовьте им сюрприз в виде ужина при свечах. Пообщайтесь под приятную музыку.

Дева

Доверие к людям должно быть ограничено. Не относитесь серьезно к обещаниям окружающих. Иначе вы снова узнаете разочарование.

Весы

Вкладывайте деньги в недвижимость. Хорошее время для покупки гаража. Сдавать свой автомобиль в ремонт не следует. Качество работы мастеров вас не удовлетворит.

Скорпион

Мысли о будущей судьбе ваших отношений с любимыми будут вызывать тревожные ощущения. Не скрывайте своего беспокойства. Поговорите об этом откровенно один на один.

Стрелец

Удерживайте определенную дистанцию при общении с соседями. Тогда их проблемы не станут вашими. Берегите покой своей семьи.

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Козерог

Вас не будут оставлять воспоминания о прежних отношениях. Попытайтесь трезво взглянуть на них. Здоровые отношения не были бы утрачены. Жалеть не стоит.

Водолей

Положение дел будет постепенно улучшаться. К тому же и близкие будут радостно помогать. Появится резервная сумма. Пополните свои сбережения.

Рыбы

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти на деньги и интересные предложения. Не жалейте денег на благотворительные дела.

Неделя с 31 января по 6 февраля принесет кучу неожиданностей. Астролог назвала 3 знака зодиака, которым повезет больше всего.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
01
февраля

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

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