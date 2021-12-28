Гороскоп для Водолеев на 2022 год: как добиться наибольшего успеха

Не жалейте деньги на обучение, путешествия и развитие собственных талантов. Фото: pixabay.com

Для Водолеев 2022 год - время новых возможностей. Узнайте себя, верьте в собственные силы, поступайте так, как хотите именно вы, а не кто-то. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Пунктуальность и желание узнавать все новое - залог успеха, - говорит астролог. - Зарплату поднимут весной. Во второй половине года следует покупать недвижимость и электромобили. Не жалейте деньги на обучение, путешествия и развитие собственных талантов. Чтобы добиться наибольшего успеха, просыпайтесь раньше, рассматривайте все предложения и выбирайте наиболее выгодные".

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Помните: в здоровом теле - здоровый дух. Записывайтесь в бассейн или тренажерный зал.

"Не начинайте отношения с людьми, ради которых нужно идти на большие жертвы, - говорит Максимова. - Потратите время. Его лучше посвятить себе. Не оставляйте детей без ухода. Следуйте данным им обещаниям. Вовремя лечите бронхолегочные заболевания. Больше гуляйте на свежем воздух".

Весной 2022-го Козерогам удастся хорошо заработать. Это лучшее время для вложений денег в недвижимость.