Гороскоп для Водолеев на 2022 год: как добиться наибольшего успеха

 
Ексклюзивы
1/5
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 810
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1323
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 378
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1278
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 900
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2817
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2745
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1053
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1026
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
13
4
3
6
7
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
В Антарктиде установят украинскую хату
В Антарктиде установят украинскую хату
Готовьте праздничные зонты: украинцев шокировал прогноз на Новый год
Готовьте праздничные зонты: украинцев шокировал прогноз на Новый год
В Карпатах намело сугробы снега в 1,5 м
В Карпатах намело сугробы снега в 1,5 м
В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
Видео
Все видео
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Украину не пустили российскую актрису
В Украину не пустили российскую актрису
Интервью
1/5
"Россия своих "кротов" любит, выращивает и продвигает в украинской власти" - Олег Рыбачук
"Россия своих "кротов" любит, выращивает и продвигает в украинской власти" - Олег Рыбачук
1 Просмотров: 648
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 936
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1836
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1440
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 666
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 639
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
среда, 29 декабря 2021 10:11

Гороскоп для Водолеев на 2022 год: как добиться наибольшего успеха

  Комментировать
Гороскоп для Водолеев на 2022 год: как добиться наибольшего успеха
Не жалейте деньги на обучение, путешествия и развитие собственных талантов. Фото: pixabay.com

Для Водолеев 2022 год - время новых возможностей. Узнайте себя, верьте в собственные силы, поступайте так, как хотите именно вы, а не кто-то. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Пунктуальность и желание узнавать все новое - залог успеха, - говорит астролог. - Зарплату поднимут весной. Во второй половине года следует покупать недвижимость и электромобили. Не жалейте деньги на обучение, путешествия и развитие собственных талантов. Чтобы добиться наибольшего успеха, просыпайтесь раньше, рассматривайте все предложения и выбирайте наиболее выгодные".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Стрельцов на 2022 год: когда ждать карьерного роста

Помните: в здоровом теле - здоровый дух. Записывайтесь в бассейн или тренажерный зал.

"Не начинайте отношения с людьми, ради которых нужно идти на большие жертвы, - говорит Максимова. - Потратите время. Его лучше посвятить себе. Не оставляйте детей без ухода. Следуйте данным им обещаниям. Вовремя лечите бронхолегочные заболевания. Больше гуляйте на свежем воздух".

Весной 2022-го Козерогам удастся хорошо заработать. Это лучшее время для вложений денег в недвижимость.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп для Водолеев на 2022 год: как добиться наибольшего успеха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 24138
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8055
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 6984
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 Просмотров: 6345
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 5175
Общество
Десятки людей погибли под завалами золотого рудника
Десятки людей погибли под завалами золотого рудника Просмотров: 27
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
13
 Просмотров: 1548
Тысяча за вакцинацию: один из банков будет выплачивать деньги во время праздников
Тысяча за вакцинацию: один из банков будет выплачивать деньги во время праздников Просмотров: 63
Зеленский и Коломойский зомбируют украинцев "русскомирным" шлаком - нардеп
Зеленский и Коломойский зомбируют украинцев "русскомирным" шлаком - нардеп 1 Просмотров: 117
С сегодняшнего дня в Украине будут выдавать новые водительские удостоверения
С сегодняшнего дня в Украине будут выдавать новые водительские удостоверения Просмотров: 342
Больше всего комментируют
10
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
2
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Голосов: 58016
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть