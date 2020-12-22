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вторник, 22 декабря 2020 09:27

Гороскоп для Весов на 2021 год: когда и кому удастся разбогатеть

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Гороскоп для Весов на 2021 год: когда и кому удастся разбогатеть
Хорошо будет вестись тем, кто знает, чего хочет. Не пора расслабляться. Фото: pixabay.com

У Весов в 2021 году многое получаться. Вас будет ценить руководство. Растет ваш авторитет среди коллег. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Самостоятельно трудно будет воплотить в жизнь все замыслы, - говорит Елена. - Ищите компаньонов и единомышленников. Меньше рассказывайте об успехах и достижениях. Многие будут вам завидовать. Не одалживайте деньги, потому что потеряете друга. Хорошо будет вестись тем, кто знает, чего хочет. Не пора расслабляться в начале года. Пропустите несколько весомых шансов".

Будет везти в любви. Одинокие найдут пару.

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"Ближе станут влюбленные, которые уже давно в браке, - говорит астролог. – В вашем утешение нуждаются братья и сестры. Поделитесь опытом. Улучшить материальное положение удастся осенью. Разбогатеть и стать успешным сумеет тот, кто не один год работает на перспективу и не отклоняется от собственных целей. Учитесь и обменивайтесь опытом".

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По словам Максимовой, в этом году можно приобрести земельный участок, дом или квартиру.

"Легко будет даваться изучения иностранных языков. Расширяйте круг общения. Можно подумать об учебе за границей и обмене опытом с иностранными коллегами. Не стоит откровенничать с новыми знакомыми. Вашим доверием воспользуются конкуренты", - рассказывает астролог.

Не забывайте о личной гигиене. Легко будет подхватить вирусные инфекции. Контролируйте калорийность блюд, которые потребляете. Есть риск набрать лишний вес.

Сложный период продлится с апреля по сентябрь и в декабре. Везти будет в феврале и марте.

Астролог рассказала, как новая эра изменит жизнь каждого из нас.

Автор: Gazeta.ua
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