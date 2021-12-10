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суббота, 11 декабря 2021 10:10

Гороскоп для Тельцов на 2022 год: когда удастся купить квартиру

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Гороскоп для Тельцов на 2022 год: когда удастся купить квартиру
Не берите кредитов, не покупайте авто и недвижимость в рассрочку. Фото: pixabay.com

В 2022 году у Тельцов будет много желаний, но мало возможностей их реализовать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Год подскажет, кто является опорой, а кто ставит палки в колеса, – говорит астролог. – Не будьте откровенны с новыми знакомыми. Они принесут хлопоты. Изучайте иностранный язык, сдавайте на права".

Мало времени на отдых, поэтому быстро наступит усталость.

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"Не сумеете раскрыть сполна свои способности и попробовать себя в необычной роли, – говорит Максимова. – Усложнятся отношения с родственниками. Не тратьте время на то, чтобы доказать свою правоту. Не держите возле себя лживые и завистливые натуры".

Не покупайте дорогие вещи. Вам чаще чем другим знакам будут встречаться бракованные товары.

"Не берите кредитов, не покупайте авто и недвижимость в рассрочку, – говорит астролог. – Купить квартиру удастся в июне. Выйти победителем из судебных процессов будет сложно. Не стоит делить наследство и оформлять завещание. Перессорите между собой потомков. Слабыми будут почки. Своевременно обратитесь к врачу".

Астролог дала прогноз для Овнов и объяснила, как увлечь в свою жизнь богатство и успех.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
11
декабря

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