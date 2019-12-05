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четверг, 05 декабря 2019 10:45

Гороскоп для Тельцов на 2020 год: когда ждать увеличения заработков

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Гороскоп для Тельцов на 2020 год: когда ждать увеличения заработков
Преодолевайте свою нерешительность, иначе вас вытеснят более активны оппоненты. Фото: astrozodiac.net

В 2020 году Тельцам придется учиться и получать новый опыт, отстаивать свои права и интересы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отсидеться в тени не удастся, как и положиться на собственный опыт, - говорит астролог. - Придется приобретать новые знания. Преодолевайте свою нерешительность, иначе вас вытеснят более активны оппоненты".

Задумаетесь над поиском нового места работы.

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"Не соглашайтесь на первое попавшееся предложение, - говорит Максимова. - Из всех предложенных вариантов выберите наиболее интересен. На трудолюбивых и упорных ожидает увеличения заработков весной. Непростыми станут отношения с родственниками. Кто-то из старшего поколения переедет жить к вам. Имущественные споры закончатся не в вашу пользу. Ожидаются кардинальные изменения в личной жизни. Влюбляйтесь, признавайтесь в любви, женитесь. Время задуматься над увеличением семьи".

На Овнов ждет беспокойный, но очень результативный год. В 2020 задумаетесь над поиском еще одного места работы.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
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