Гороскоп для Скорпиона на 2022 год: назвали лучшие месяцы в году

Финансовые проблемы заставят задуматься о поиске работы за границей. Фото: pixabay.com

Скорпионам в 2022 году отсидеться в тени не получится. От ваших решений будет многое зависеть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заработная плата увеличится, но и требования возрастут, – говорит астролог. – Летом стоит покупать гараж и дачу. Учителя и врачи, агрономы и предприниматели устанут от множества контактов. Захотят спокойствия".

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Лучшими месяцами года будут май, июнь, сентябрь и октябрь. Финансовые проблемы заставят задуматься о поиске работы за границей.

"Работайте с проверенными работодателями, если планируете трудоустроиться за границей, – говорит Максимова. – Не доверяйте случайным знакомым. Усложнятся отношения с родителями. Уважайте их желание уединиться. Не желательно заниматься обменом или продажей жилья. Придется тягаться за наследство. В имущественных спорах будете победителем. Если хотите создать семью, брак планируйте на сентябрь. Осенью легко будет вылечить бесплодие".

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