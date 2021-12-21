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среда, 22 декабря 2021 09:25

Гороскоп для Скорпиона на 2022 год: назвали лучшие месяцы в году

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Гороскоп для Скорпиона на 2022 год: назвали лучшие месяцы в году
Финансовые проблемы заставят задуматься о поиске работы за границей. Фото: pixabay.com

Скорпионам в 2022 году отсидеться в тени не получится. От ваших решений будет многое зависеть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заработная плата увеличится, но и требования возрастут, – говорит астролог. – Летом стоит покупать гараж и дачу. Учителя и врачи, агрономы и предприниматели устанут от множества контактов. Захотят спокойствия".

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Лучшими месяцами года будут май, июнь, сентябрь и октябрь. Финансовые проблемы заставят задуматься о поиске работы за границей.

"Работайте с проверенными работодателями, если планируете трудоустроиться за границей, – говорит Максимова. – Не доверяйте случайным знакомым. Усложнятся отношения с родителями. Уважайте их желание уединиться. Не желательно заниматься обменом или продажей жилья. Придется тягаться за наследство. В имущественных спорах будете победителем. Если хотите создать семью, брак планируйте на сентябрь. Осенью легко будет вылечить бесплодие".

Астролог ошеломила прогнозом для Весов.

Автор: Gazeta.ua
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