Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска

В 2020 году Скорпионы смогут укрепить свои финансовые позиции. Фото: astrozodiac.net

В 2020 году Скорпионам будет хватать проблем, но они вас закалят. Лучше будет вестись в феврале, марте и декабре. Хуже дела пойдут в сентябре и ноябре. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Подводите итоги очередного этапа жизни. Отдохните от погони за достижениями, - говорит астролог. - Бесполезно пытаться держать лидерскую позицию. Сейчас вы не способны повести за собой коллектив. Учитесь налаживать свою жизнь в новых не всегда удобных условиях".

По словам астролога, в 2020 году Скорпионы смогут укрепить свои финансовые позиции.

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"Верните долги. Освободите себя от общения с ненадежными партнерами по бизнесу. Не стоит выставлять на продажу недвижимость, пользоваться услугами риэлторов и финансовых консультантов. Среди них будет немало мошенников", - говорит Максимова.

Переход на новое место работы только снизит заработки.

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"Учитывайте потребности и интересы других членов семьи, экономическую ситуацию в стране. Сможете влиять на состояние дел в государстве. Ваша политическая активность будет полезной и конструктивной. Через активную социальную позицию придется отказаться от отпуска. Любимым это вряд ли понравится".

Не ищите романтических приключений. Среди новых знакомых не будет надежных партнеров. Брак планируйте через год.

Самые удачные бракосочетания в 2020 году состоятся 27-28 марта. Астролог рассказала, что ждет семьи, которые поженятся в високосный год.