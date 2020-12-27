Гороскоп для Рыб на 2021 год: что делать, чтобы стать богатым и успешным

Сумеете легко сменить профессию или хобби и начать зарабатывать больше. Фото: pixabay.com

В 2021 году Рыбы почувствуют внутреннее спокойствие и уверенность в том, что все теперь будет состоять как следует. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Чем инициативнее себя ведете, тем больше проблем будете иметь, - говорит Максимова. - Просто следите, как жизнь подбрасывает вам очередную удачу. Старайтесь не пропустить подходящего момента, чтобы сесть в нужную лодку. Течение вас направит в правильном направлении. Найдете выход, если не будете никуда спешить".

Друзья и знакомые будут пытаться отвлечь вас от работы.

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"Не спешите им что-то советовать, потому что только навредите этим себе. Вас часто могут провоцировать на конфликты. Наблюдайте. Конкуренты вам сейчас не страшны. Ваше все равно останется вашим А вот от судебных исков лучше отказаться. Выйти победителем вряд ли удастся. Умейте вовремя смолчать", - говорит Максимова.

Сумеете легко сменить профессию или хобби и начать зарабатывать больше.

"Чрезмерная застенчивость помешает достичь желаемой цели, - рассказывает Елена. - К вам растут требования со стороны руководства. Говорите о том, что вас не удовлетворяет и добивайтесь справедливости. Если собираетесь менять место работы, не спешите соглашаться на первое попавшееся предложение".

Не стоит заниматься обменом или продажей жилья. Чаще будут возникать застойные явления в организме. Пейте больше чистой воды. Снимайте нервное напряжение.

Непростыми окажутся июль-сентябрь. Удачными будут другие месяцы. Особенно счастлив май и июнь.

2021 год станет для Козерогов по настоящему интересным. Если в январе будет преследовать застой в делах, то дальше все пойдет как по маслу.