Гороскоп для Рыб на 2021 год: что делать, чтобы стать богатым и успешным

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 297
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6174
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 648
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 468
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19161
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 918
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2601
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2259
Фото
Все фото
4
4
5
3
9
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Россиянина и украинца задержали с саблями и ножом ФСБ
Россиянина и украинца задержали с саблями и ножом ФСБ
&quot;Школы и садики платные&quot;, - украинка рассказала об образовании в ОАЭ
"Школы и садики платные", - украинка рассказала об образовании в ОАЭ
В Одессе снесли хату Саакашвили
В Одессе снесли хату Саакашвили
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
Видео
Все видео
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Создали браслет-антисептик - как он работает
Создали браслет-антисептик - как он работает
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 477
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19161
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1341
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1989
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 378
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
воскресенье, 27 декабря 2020 15:30

Гороскоп для Рыб на 2021 год: что делать, чтобы стать богатым и успешным

  Комментировать
Гороскоп для Рыб на 2021 год: что делать, чтобы стать богатым и успешным
Сумеете легко сменить профессию или хобби и начать зарабатывать больше. Фото: pixabay.com

В 2021 году Рыбы почувствуют внутреннее спокойствие и уверенность в том, что все теперь будет состоять как следует. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Чем инициативнее себя ведете, тем больше проблем будете иметь, - говорит Максимова. - Просто следите, как жизнь подбрасывает вам очередную удачу. Старайтесь не пропустить подходящего момента, чтобы сесть в нужную лодку. Течение вас направит в правильном направлении. Найдете выход, если не будете никуда спешить".

Друзья и знакомые будут пытаться отвлечь вас от работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди, грязь и до +13: обновили прогноз погоды до конца года

"Не спешите им что-то советовать, потому что только навредите этим себе. Вас часто могут провоцировать на конфликты. Наблюдайте. Конкуренты вам сейчас не страшны. Ваше все равно останется вашим А вот от судебных исков лучше отказаться. Выйти победителем вряд ли удастся. Умейте вовремя смолчать", - говорит Максимова.

Сумеете легко сменить профессию или хобби и начать зарабатывать больше.

"Чрезмерная застенчивость помешает достичь желаемой цели, - рассказывает Елена. - К вам растут требования со стороны руководства. Говорите о том, что вас не удовлетворяет и добивайтесь справедливости. Если собираетесь менять место работы, не спешите соглашаться на первое попавшееся предложение".

Не стоит заниматься обменом или продажей жилья. Чаще будут возникать застойные явления в организме. Пейте больше чистой воды. Снимайте нервное напряжение.

Непростыми окажутся июль-сентябрь. Удачными будут другие месяцы. Особенно счастлив май и июнь.

2021 год станет для Козерогов по настоящему интересным. Если в январе будет преследовать застой в делах, то дальше все пойдет как по маслу.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп для Рыб на 2021 год: что делать, чтобы стать богатым и успешным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

"Теория эволюции" была под угрозой из-за формы носа Чарльза Дарвина

Умер автор конфеты Chupa-Chups

Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

В цемент православного храма добавляли масло

В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 23382
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 12492
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 10206
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 10035
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 6003
Общество
Рассказали подробности опрокидывания автоцистерны с газом в Житомире
Рассказали подробности опрокидывания автоцистерны с газом в Житомире Просмотров: 198
На Львовщине запускают систему автофиксации нарушений ПДД
На Львовщине запускают систему автофиксации нарушений ПДД Просмотров: 162
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
4
 Просмотров: 342
Россиянина и украинца задержали с саблями и ножом ФСБ
Россиянина и украинца задержали с саблями и ножом ФСБ
4
 Просмотров: 747
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
5
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
1
"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые вышли на митинг #SaveФОП
1
Российские военные обстреляли "Детский мир"
1
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
1
Что мешает Зеленскому проводить реформы
Голосов: 54599
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть