Гороскоп для Рыб на 2020 год: как зарабатывать больше, чем раньше

Приезжайте чаще в гости к родителям. Поддерживайте их. Фото: astrozodiac.net

Рыбам в 2020 году не стоит слишком много времени уделять решению семейных конфликтов или поиску своей пары. Важнейшие события будут происходить на работе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Несколько раз в течение года можно изменить место трудоустройства, - говорит астролог. - Это позволит улучшить материальное положение. Приезжайте чаще в гости к родителям. Поддерживайте их морально. Для усыновления и рождения детей лучше подойдет конец года. Деньги пойдут в карман во второй половине года".

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В дополнительных взносах нуждается дом. Ремонт сделайте летом.

"Можно приобрести земельный участок и начать строительство, - говорит Максимова. - Вас ждут успехи в учебе. Овладевайте иностранным языком, защищайте десертацию. Хорошую поддержку получите от людей с опытом, которые имеют определенный вес в обществе. Шедевры будете создавать своими руками".

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По словам астролога, не стоит расширять круг своего общения. Среди новых знакомых будет много тех, кто будет завидовать и пытаться нанести вред.

"Не демонтсруйте свои достижения широкой общественности. Ваш девиз этого года: кто молчит, тот трех научит. Организм будет быстро хватать вирусы и инфекции. Избегайте толпы, заботьтесь о личной гигиене. Легко будет избавиться от лишних килограммов. Придерживайтесь поста", - говорит Елена Максимова.

В 2020 году Водолеям придется много передвигаться. Часто будете отправляться в командировку и путешествия. Астролог рассказала, когда ждать карьерного роста.