Гороскоп для Раков на 2022 год: чего делать нельзя

Сменять работу не спешите. Если отважились, делайте это весной. Фото: pixabay.com

Для Раков 2022 год - это время больших шансов и побед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В Рождественскую ночь продумайте планы на 12 месяцев, - говорит астролог. - Если не спланируете, жизненные события будут развиваться слишком динамично и сумбурно. Научитесь принимать вызовы судьбы. Принимайте активное участие в политической жизни страны".

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Сменять работу не спешите. Если отважились, делайте это весной.

"На собеседовании используйте ораторские способности, чтобы получить желаемую должность, - говорит Максимова. - Заработки не столь высоки, как вы представляли, но отказывать себе в чем-то не придется. Не берите жилье в кредит и не планируйте переезд".

Не закрывайте двери своего дома от друзей и знакомых. Через них в вашу жизнь придут качественные перемены.

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"Воспользуйтесь возможностью получить второе высшее образование. Измените интерьер в доме. Удачно пройдет ремонт, который начнется в марте. Руководителям следует удерживать дистанцию при общении с коллегами, потому что они могут вас подсидеть. Внимания потребуют глаза. Берегите их от травм и грязи", - рассказывает Елена Максимова.

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