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среда, 16 декабря 2020 10:54

Гороскоп для Раков на 2021 год: когда лучше жениться и рожать детей

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Гороскоп для Раков на 2021 год: когда лучше жениться и рожать детей
Удачными для Раков будут апрель, начало мая и июль. Фото: pixabay.com

В начале 2021 года Ракам придется решать вопросы и проблемы, которые не завершили в этом году. Некоторые будут покупать недвижимость, кому-то придется оформлять наследство. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Недостает денег, поэтому задумаетесь над изменением профессии, - говорит астролог. - Верните долги и воздержитесь от кредитов. Ищите более экономные способы хозяйствования. Не стоит покупать авто. Оно постоянно будет нуждаться в ремонте".

Воздержитесь от зарубежных поездок.

"Не стоит надолго выезжать далеко от дома, - рассказывает Елена. - За пределами страны вас ждет немало неприятностей и задержек в пути. Придется решать проблемы братьев, сестер, племянников. Ощущение долга перед родней побуждает на некоторое время отвлечься от собственных дел. Поэтому можете почувствовать серьезную нехватку средств".

Не нужно продавать недвижимость. Цена на нее будет занижена. Останетесь недовольны, что отдали ее за бесценок.

"Не стоит просить у руководства повышения зарплаты. Вас еще больше загрузят работой, но своих обещаний не выполнят. Одинокие Раки найдут свою пару. Партнеры будут талантливы и достойны вашего внимания. Их достижениями вы будете гордиться. Поддержите любимых и выиграете из этого. Будьте готовы пожертвовать собственным временем и возможностями. Чувствуйте удовольствие от самого процесса развития отношений. Не подгоняет события. Для бракосочетания и рождения детей лучше подойдет 2022 год", - говорит астролог.

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Не полагайтесь на мнение одного врача. Если сомневаетесь в диагнозе, посоветуйтесь с несколькими специалистами. Вовремя обращайтесь к стоматологу. Уязвимыми становятся зубы.

Конец мая, июнь, ноябрь и декабрь - самые напряженные месяцы 2021-го.

Удачными будут апрель, начало мая и июль.

Астрологиня рассказала, как встретить Новый год, чтобы 2021-й был счастливый и удачный.

Автор: Gazeta.ua
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16
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