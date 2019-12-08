Гороскоп для Раков на 2020 год: астролог назвала месяца абсолютного везения

Начнете год с минимальной суммой в кармане. Но вскоре все может измениться к лучшему. Фото: astrozodiac.net

В 2020 году Ракам стоит раскрывать свои способности и таланты. Это поможет преодолеть трудности и пережить кризис. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Сложности, катаклизмы и социальные проблемы вы сейчас сможете преодолеть только путем создания чего-то хорошего и полезного, - говорит астролог. - Начнете год с минимальной суммой в кармане. Но вскоре все может измениться к лучшему. Заинтересуетесь выпечкой, пошивом и ремонтом одежды. Хобби позволит заработать больше, чем основное место работы".

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Тяжелым будет январь. Наиболее удачными - март, апрель и май.

"Это месяца абсолютного везения, - говорит астролог. - Этим стоит воспользоваться. Не гонитесь за должностями и званиями. Скоро пожалеете о зря потраченных усилиях и времени. Разберитесь со своими желаниями. Ищите работу, которая будет по душе. Все, что вы посеете, будет хорошо родит. Сажайте цветы, пишите книги и картины".

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Этот год благоприятен для кардинальных перемен в личной жизни.

"После длительной паузы вы наконец встретите свою половинку. Браки будут крепкими, а партнеры, которых выберете, – достойными. Приобретение новой квартиры не будет удачным. Если планируете покупать недвижимость, доверьте это своему партнеру. Непростые отношения будут складываться с друзьями. Кто-то из них может отвернуться в трудную минуту. Это время испытания на порядочность".

В 2020 году Тельцам придется переучиваться и получать новый опыт, отстаивать свои права и интересы. Астролог рассказала, когда им можно рассчитывать на повышение заработков.