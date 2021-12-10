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Гороскоп для Овнов на 2022 год: как вернуть богатство и успех

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Гороскоп для Овнов на 2022 год: как вернуть богатство и успех
С июня по октябрь Овны будут много путешествовать. Фото: pixabay.com

2022 год для Овнов - непростой, но интересный. Избегайте ссор с соседями, потому что могут сделать жизнь невыносимой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В 2022 году судьба будет щедрой на подарки, - говорит астролог. - Вас будут выдвигать на конкурсы, награждать премиями. Год будет напряженным. Прошлые проблемы обострятся в мае. Попытайтесь решить их через неделю, чтобы не возвращаться к ним. Летом будет ломаться техника, придется покупать новые пылесосы и холодильники".

С июня по октябрь Овны будут много путешествовать.

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"Будьте внимательны за рулем, говорит Елена. Планируйте переезд в новую квартиру. Есть шанс купить недвижимость и улучшить жилищные условия. Не спешите при выборе нового жилья, потому что не заметите недостатков, которые будут портить жизнь".

По словам астролога, карьерный рост обеспечен тем, кто пойдет на курсы повышения квалификации.

"Удастся улучшить свои профессиональные способности, - говорит Максимова. - Если хотите вернуть в жизнь богатство и успех, изучайте иностранные языки и поезжайте на стажировку за границу. Не бойтесь перемен, избегайте конфликтов с коллегами. Не несите раздражение в свою семью. Ссоры с любимыми трудно будет уладить. В неприятности будут встревать дети. Если вовремя не вмешаетесь, натворят глупостей. Не перекладывайте ответственность на няню, сад или школу. Не забывайте о курсах оздоровления. Осенью посетите санаторий. Берегите спину и колени".

Астролог ошеломила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
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