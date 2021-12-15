Гороскоп для Львов на 2022 год: когда искать новую работу и ехать на заработки

Год сделает мудрее. Ехать на заработки до сентября не следует. Фото: pixabay.com

Для Львов 2022 год будет непростой, но интересный. Он испытает на устойчивость и умение действовать в экстремальных ситуациях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Конкуренты сильны, но и вы не слабы, - говорит астролог. - Вовремя остановитесь, если хотите с кем-нибудь поссориться. Навредите себе. Не бойтесь перемен. Год сделает мудрее. Ехать на заработки до сентября не следует, но искать лучшую работу самое время. Подходящие вакансии появятся в марте".

Денег будет достаточно. Значительных вложений требует дом.

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"Придется утепляться, менять ограждение и кровлю, - говорит Максимова. - Кризисный период в семейной жизни назреет весной. Делайте все, чтобы избежать развода. Терпение пригодится при воспитании детей. Чем спокойнее вы будете, тем легче будет обуздать их характеры".

Берегите печень. Откажитесь от алкоголя и грибов. Появится аллергия на запахи.

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