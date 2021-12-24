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пятница, 24 декабря 2021 17:07

Гороскоп для Козерогов на 2022 год: когда станет больше денег и интересных предложений

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Гороскоп для Козерогов на 2022 год: когда станет больше денег и интересных предложений
Бывшие продавцы и домохозяйки откроют в себе новые таланты: кулинария, швейное дело, флористика или дизайн. Фото: pixabay.com

Весной 2022 года Козерогам удастся хорошо заработать. Это лучшее время, чтобы вложить деньги в недвижимость. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Увеличить заработки аграриям поможет сотрудничество с иностранными коллегами, – говорит астролог. – Будут искать себя люди предпенсионного возраста. У них есть все шансы для самореализации. Бывшие продавцы и домохозяйки откроют в себе новые таланты: кулинария, швейное дело, флористика или дизайн".

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Астролог советует получать высшее образование, записываться на онлайн-курсы.

"Расширяйте собственный бизнес, сотрудничайте с людьми, занимающимися подобной деятельностью, – говорит Елена. – Больше денег и интересных предложений получите в апреле. Важнейшие события летом будут проходить в личной жизни. Дети объявят о намерении ехать жить за границу, познакомят с невесткой (зятем). Удастся помириться с родственниками. Если хотите чувствовать себя здоровым, избегайте изнурительных диет".

Астролог дала прогноз для Стрельцов и рассказала, когда им ждать карьерного роста.

Автор: Gazeta.ua
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