Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше

Осенью судьба улыбнется. Вас ждут высокие заработки. Фото: pixabay.com

2021 год станет для Козерогов по настоящему интересным. Если в январе будет преследовать застой в делах, то дальше все пойдет как по маслу. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Вы сумеете реализовать себя сполна, - говорит астрологиня. – Зумеете удачно совмещать работу и личную жизнь. Коллеги будут ценить вас за инициативу и умение объединять команду. Заработная плата растет. Наконец получите то, чего хотели. Только критика во второй половине года будет отвлекать от дел".

Осенью судьба улыбнется. Вас ждут высокие заработки, а на одиноких - встреча с любимой половинкой.

"Свидание станет началом бурного романа. Найдете не только замечательного собеседника, но и надежного друга. Признавайтесь в любви, идите к браку, планируйте пополнения в семье. Успех ждет тех, кто занимается торговлей, преподавательской деятельностью и юридической практикой. Не стоит гнаться за сенсациями. Двигайтесь в направлении, которое выбрали на начало года. Проверяйте факты. Вас попытаются поймать на лжи", - говорит Максимова.

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Займитесь реконструкцией дома. Поставьте сигнализацию.

"Освободите дом от старых вещей. Это поможет обновить пространство вокруг себя и чувствовать себя здоровыми, - рассказывает астрологиня. - Трудно будет найти общий язык с детьми. Помогите им повысить успеваемость в школе. Не критикуйте".

По словам астрологини, Козерогам стоит остерегаться переохлаждения. Это может привести к воспалению легких и гаймориту. Долечивайте простуду и грипп.

Сложным периодом будет время с июня по сентябрь. Зато будете чувствовать себя счастливчиками во все остальные месяцы года.

Какие приятные сюрпризы готовит 2021 год Стрельцам и как достичь желаемого, прилагая минимум усилий.