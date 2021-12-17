Гороскоп для Дев на 2022 год: астролог назвала самые счастливые месяцы

Источником беспокойства в доме будут племянники и соседи. Придется жертвовать временем и интересами для решения их проблемы. Фото: pixabay.com

В 2022 году условия работы ухудшатся из-за смены руководства. Не спешите увольняться. Скоро все стабилизируется, а за труд будут платить своевременно и достойно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уезжать далеко от дома не стоит, – говорит астролог. – Вместо отдыха, будете иметь неприятные приключения. Источником беспокойства в доме будут племянники и соседи. Придется жертвовать временем и интересами для решения их проблемы".

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"Неженатых романтические приключения ждут в феврале, - говорит Максимова. – Вам будут встречаться прекрасные, хотя бы немного эгоистические партнеры. Если будете жениться, придется смириться, что один любит, а другой позволяет себя любить. Самыми счастливыми будут февраль, апрель и май".

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