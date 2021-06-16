Гороскоп: что сделает вас по-настоящему счастливым

Старайтесь не входить в азарт во время разговоров. Сгоряча можете сказать что-то лишнее. Фото: pixabay.com

17 июня не позволяйте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и с вымышленного поводу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день у людей будет плохо держаться язык за зубами, - говорит астролог. – Не доверяйте знакомым своих тайн. Старайтесь не входить в азарт во время разговоров. Сгоряча можете сказать что-то лишнее. Затем будете чувствовать себя неудобно. Лучше проведите день в библиотеке или за интеллектуальными занятиями. Начинайте изучение языков. Овладевайте работой на компьютере. Повышайте квалификацию. Не стоит обращаться с жалобами к администрации. Придется выбирать между карьерой и личным. Соединить эти вещи не удастся. По крайней мере в этот день. Счастливым будет чувствовать себя тот, кто не останется одиноким".

Овен

Деньги будут идти в ваши руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Неудачное время для приобретения бытовой техники.

Телец

Не налагает больших надежд на этот день. Ожидается невысокий уровень заработка. Однако надежный. Уменьшать расходы не придется.

Близнецы

Ждите перспективные финансовые предложения. Впоследствии благодаря им уровень доходов значительно повыситься. Но в этот день заработки будут скромными.

Рак

Сделайте ревизию своих активов. Тщательно спланируйте основные расходы на месяц вперед. Учтите заметное уменьшение доходов в ближайшем будущем.

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Лев

Отложите проведение крупных банковских операций. Работайте с информационными источниками. Следите за изменениями на рынке.

Дева

Средств хватает не только на оплату текущих счетов. Фортуна на вашей стороне. Можно позволить себе и внеплановые расходы.

Весы

Потребности будут значительно превышать возможности. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Скорпион

Впереди непростой финансовый период. Позаботьтесь о защите существующего капитала. Не берите на себя дополнительных материальных обязанностей.

Стрелец

Поступит несколько небольших сумм. Часть ожидаемых денег задержится. Подождите с приобретением компьютеров и средств связи.

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Козерог

Ради улучшения материального положения в будущем стоит пойти на дополнительные расходы сейчас. Внимательно просчитывайте свои экономические перспективы.

Водолей

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте вечером. Займитесь оформлением унаследованной собственности.

Рыбы

Заключайте сделки по финансовым вопросам. Не медлите с принятием решений по распределению существующих средств. Нагрузка на ваш кошелек растет.

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