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среда, 23 июня 2021 14:48

Гороскоп: что нельзя делать в этот день

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Гороскоп: что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя есть слишком соленые блюда. Могут быстро откладываться соли. Фото: pixabay.com

23 июня продолжается период повышенного травматизма. Переходите осторожно проезжую часть. Не поднимайтесь высоко без страховки. Побалуйте себя вкусненьким. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Анализы мочи могут быть неутешительными, - говорит астролог. - Не теряйте оптимизма. Попробуйте обратиться к представителям нетрадиционной медицины. Любые хирургические вмешательства будут сопровождаться сильным кровотечением. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Нельзя сдавать донорскую кровь. Не допускайте обезжиривания кожи рук. Выполняйте домашнюю работу в резиновых перчатках. Пользуйтесь увлажняющими кремами. В этот день нельзя есть слишком соленые блюда. Могут быстро откладываться соли".

Овен

Начинайте день с дыхательной гимнастики. Находите время для прогулок. Добрый день для проведения профилактики бронхолегочных заболеваний.

Телец

Избегайте появлению кишечных инфекций. Проверяйте срок годности консервов к потреблению. Не пейте сырой воды даже из источника.

Близнецы

Мобилизуйте защитные силы организма. Вместо кофе пейте чай из целебных трав. Добавляйте в пищу больше зелени.

Рак

Прогнозируется ухудшение состояния больных панкреатитом. Желудок будет хуже справляться с перевариванием пищи. Ешьте маленькими порциями.

Лев

Снижается острота слуха. Берегите уши от сквозняков. Простуда может дать осложнения на нервную систему. Будут прогрессировать неврозы.

Дева

Беспокойный день. Будет ощущаться общая подавленность. Поддерживайте бодрость тела. Это поможет восстановить хорошее настроение.

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Весы

Болезни половых органов могут провоцировать снижение потенции. Не допускайте перехода заболевания в хроническую стадию. Вовремя обращайтесь к врачу.

Скорпион

Будет беспокоить зубная боль. К стоматологу в случае необходимости лучше зайти вечером. Протезирование проводить не следует. Лечение пройдет хорошо.

Стрелец

Новые косметические препараты могут дать аллергическую реакцию. Не испытывайте их на себе перед выходом на работу. Сделайте это вечером.

Козерог

Быстро будет наступать усталость. Чаще делайте перерывы во время работы. Особенно если речь идет об интеллектуальном труде. Вечером зайдите в тренажерный зал.

Водолей

Склонным к приступам мигрени желательно иметь при себе лекарства. Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе даже здоровым людям.

Рыбы

Вечером могут отекать ноги. Особенно это будет касаться людей с заболеваниями сосудов и беременных. Позаботьтесь о себе.

Астролог объяснила, как пережить самый сложный день недели.

Автор: Gazeta.ua
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