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четверг, 23 декабря 2021 07:00

Гороскоп 23 декабря: назвали наиболее верные знаки зодиака

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Гороскоп 23 декабря: назвали наиболее верные знаки зодиака
Дайте любимым больше свободы. Не делайте их рабами своих чувств. Фото: pixabay.com

23 декабря ярких приключений не ищите. Настал период стабильности в отношениях. Позаботьтесь об уюте в доме. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день принесет много разочарований, – говорит астролог. – Осуществлению планов будет постоянно что-то препятствовать. Нервного напряжения не избежать. Понадобится умение быстро ориентироваться по делам. Хорошо будут чувствовать себя спокойные и выносливые лица. Не стоит назначать первые свидания и вступать в брак. Дайте любимым больше свободы. Не делайте их рабами своих чувств. К наиболее верным знакам относятся Тельцы, Раки, Козероги и Рыбы".

Овен

Денег будет хватать на ежедневные расходы. Но финансового резерва не хватит. Неожиданные расходы заставят вас искать материальную поддержку у родных.

Телец

Финансовые дела будут идти с непредвиденными препятствиями. Не делайте ставку на помощь партнеров. Покупать электронику не время.

Близнецы

Ваши финансовые возможности ограничены. Существенных доходов не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей.

Рак

Большинство денежных сделок планируйте на вечер. Сложно будут вестись дела по оформлению наследства и недвижимости.

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Лев

Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Помогайте людям в беде. Не заботьтесь о собственном обогащении.

Дева

Этот день не принесет заметной прибыли. Увеличивается отток денег. Не стоит покупать мебель и предметы интерьера.

Весы

Отложите новые финансовые проекты до следующей недели. Решение текущих имущественных вопросов лучше перенести на вечер.

Скорпион

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительной подработки. Грандиозные финансовые планы составлять не время.

Стрелец

Дефицита денежных средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

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Козерог

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Старайтесь удерживать разумный баланс между доходами и расходами.

Водолей

Существенных изменений не ожидается. В больших расходах будут нуждаться дети. Не отказывайтесь от участия в благотворительных проектах.

Рыбы

Не стоит подписывать имущественные поручения. Будьте осторожны с чужими деньгами. Одалживать не следует. Приобретение офисной техники отложите.

Астролог посоветовала, как встречать Новый 2022 год.

Автор: Gazeta.ua
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