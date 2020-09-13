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Гороскоп 14-20 сентября: в каких знаков все будет прибегать лучше всех

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Гороскоп 14-20 сентября: в каких знаков все будет прибегать лучше всех
Обнимите тех, кого любите. Любимые будут вдохновлять к новым свершениям. Фото: pixabay.com

Неделя с 14 по 20 сентября будет нелегкой и тревожной. Развивается кризис в отношениях. Увеличится количество разводов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг будем иметь новолуние, - говорит астролог. - В депрессию будут впадать одинокие и пожилые люди. Трудно могут решаться имущественные конфликты. Сейчас не лучшее время о чем-то договариваться. Уже на выходных ситуация улучшится. Все лучше всех будет прибегать у Близнецов и Раков, Львов и Скорпионов. Обнимите тех, кого любите. Любимые будут вдохновлять к новым свершениям. На выходных распланируйте осень".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Неделя будет испытывать на стойкость. С отчаяния наделаете ошибок, которые придется исправлять до конца года. Не заливайте фундамент дома, не запускайте в работу новые дела.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Эхо бывших конфликтов не даст возможности работать в полную силу. Начнете переживать по поводу мелких неудач. Это только закалит и защитит от остальных неприятностей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Мир и покой будет там, где появляетесь вы. Становитесь финансово независимыми. Звезды помогут заработать достаточно. Не стоит пытаетесь много внимания уделять романтическим планам. Им не суждено было осуществиться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете действовать не спеша. Поэтому многое получите и оставите конкурентов позади. Реализуйте свои планы и не забывайте о дорогих сердцу людей.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не принимайте важных решений в среду и четверг. Игнорируйте мелкие проблемы. Работоспособность растет. Хорошее настроение - ваша сильная сторона. Сейчас никто не сможет сбить вас с намеченного курса.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не утяжеляйте финансовую ситуацию. Семейный бюджет опустеет, если без надобности начнете ходить магазинами. Идите в супермаркет со списком, покупайте продукты на неделю.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Многое потеряете из-за собственной неуступчивости. Возьмите паузу в переговорах. За несколько дней спокойно все обсудите и решите, как поступить лучше. Миритесь с любимыми. Только доказывать свою правоту не стоит.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Более прибыльной станет работа в команде. Не настаивайте на собственном опыте. Сейчас лучше молча выслушать и вовремя сделать поправки в планы, которые уже составили. Это положительно повлияет на дальнейшие дела. Успех не заставит себя ждать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Исчезают серьезные преграды. У вас достаточно сил и идей, чтобы начать сначала все, что не удавалось длительное время. Советуйтесь с любимыми, если хотите порадовать подарками. Сюрпризы сейчас будут неуместными.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Сделайте выводы из приключений, которые случались с вами в течение лета. Ваше будущее зависит от того, насколько вы очистите свое пространство от ненужных вещей и знакомых.

Водолей (21 января - 20 февраля)

С головой погрузитесь в работу. Свои идеи предлагайте руководству и коллегам со следующей недели. Это приведет к улучшению материального положения. Деньги будут поступать вовремя.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Наконец розвиднеться. Исчезнут препятствия. Проблемы теперь перейдут к конкурентам, у вас появится пространство для действия. Почувствуете, насколько ваши предложения сейчас эффективные и своевременные. На все необходимое денег хватает.

12-13 сентября - лучшее время, чтобы начать борьбу с лишним весом. Астролог рассказала, стоит ли бояться мистической даты.

Автор: Gazeta.ua
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