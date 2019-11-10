Гороскоп 11-17 ноября: чего ждать и остерегаться

Лучше подстроиться под ситуацию, чем пытаться ее сломать. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 11 по 17 ноября - это время как материальных достижений, так и больших потерь. Остерегайтесь тех, кто набивается в друзья. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вторник будет самым сложным днем недели, - говорит Максимова. - Эмоции зашкаливают. Многим захочется опустить руки. Лучше подстроиться под ситуацию, чем пытаться ее сломать. Обходите людей, которые хотят вас убедить в чем-то. Многим руководителям придется уволиться с работы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Трудно будет спланировать следующий день. Планы могут разрушаться, придется играть по чужим правилам. Внесены в чужие проекты деньги не принесут ожидаемого заработка. Будут раздражать поступки любимых. Воздержитесь от резких замечаний.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вокруг будут спонсоры и советчики, благодаря которым продвинете свои дела вперед. Даже экстремальные ситуации приведут к интересных знакомств и успешному развитию событий. Снижается производительность труда. Будут обещать денег больше, чем реально получите.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Удача на вашей стороне. Действуйте осмотрительно, чтобы ее не спугнуть. Ленивым придется освободить свое место для трудолюбивых и креативных коллег. Не теряйте чувство реальности. Берегите людей, которые рядом, несмотря на обстоятельства.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будет везти людям спокойным и уравновешенным. Не позволяйте никому вас подгонять. В финансовой сфере изменений к лучшему не предвидится. Напомнят о себе кредиторы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хватит равняться на кого-то и зависеть от чужого мнения. Сознательно идите на определенные уступки. Не ждите безумной страсти от любимых. Они будут заняты собственными делами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ситуация постепенно будет меняться к лучшему. Не демонстрируйте свои слабости. Будет много желающих ими воспользоваться. Деньги будут поступать регулярно. Не настаивайте на своем. Отдайте часть обязанностей подчиненным. Работа пойдет быстрее в надежной команде.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будете находиться в информационном потоке, который постоянно вдохновляет. Будет много интересных предложений. Соглашаться на них не время, вряд ли будут перспективными. Но заполучить новые контакты следует. Не ходите по магазинам с большой суммой в кармане. Потратите все, а потом можете жалеть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Планы и возможности могут не совпадать. Окружающие будут воспринимать вас как ненадежного партнера. Зарекомендовать себя с лучшей стороны мало кому удастся. Не вкладывайте средства в коллективные проекты.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

К вам приедет вдохновения. Не молчите. Продвигайте вперед свои идеи. Откроете в себе много новых талантов. Проводите время в дружеской компании, но не наедине с любимыми. Часто придется выяснять отношения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будут возникать проблемы с техникой. Постоянно будут ломаться компьютеры и смартфоны. Деньги не будут переводиться в кармане, но ждать серьезных финансовых побед пока бесполезно. Отношения с любимыми позволят чувствовать себя счастливыми.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Это неделя неоправданных надежд. Снимите розовые очки. Не впадайте в депрессию. Жизненная энергия и работоспособность позволят легко пережить неудачи. Могут теряться письма, сообщение доходить не до того адресата. Отнеситесь к этому с юмором.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Продолжается период больших возмож. Сил и энергии хватает. Часто будете браться за такое количество дел, что другим не под силу. Чувствуете серьезную нехватку средств. Не позволяйте себя обмануть. Отстаивайте финансовые интересы. Это время приятных неожиданностей.

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