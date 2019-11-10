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воскресенье, 10 ноября 2019 20:00

Гороскоп 11-17 ноября: чего ждать и остерегаться

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Гороскоп 11-17 ноября: чего ждать и остерегаться
Лучше подстроиться под ситуацию, чем пытаться ее сломать. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 11 по 17 ноября - это время как материальных достижений, так и больших потерь. Остерегайтесь тех, кто набивается в друзья. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вторник будет самым сложным днем недели, - говорит Максимова. - Эмоции зашкаливают. Многим захочется опустить руки. Лучше подстроиться под ситуацию, чем пытаться ее сломать. Обходите людей, которые хотят вас убедить в чем-то. Многим руководителям придется уволиться с работы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Трудно будет спланировать следующий день. Планы могут разрушаться, придется играть по чужим правилам. Внесены в чужие проекты деньги не принесут ожидаемого заработка. Будут раздражать поступки любимых. Воздержитесь от резких замечаний.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вокруг будут спонсоры и советчики, благодаря которым продвинете свои дела вперед. Даже экстремальные ситуации приведут к интересных знакомств и успешному развитию событий. Снижается производительность труда. Будут обещать денег больше, чем реально получите.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Удача на вашей стороне. Действуйте осмотрительно, чтобы ее не спугнуть. Ленивым придется освободить свое место для трудолюбивых и креативных коллег. Не теряйте чувство реальности. Берегите людей, которые рядом, несмотря на обстоятельства.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будет везти людям спокойным и уравновешенным. Не позволяйте никому вас подгонять. В финансовой сфере изменений к лучшему не предвидится. Напомнят о себе кредиторы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хватит равняться на кого-то и зависеть от чужого мнения. Сознательно идите на определенные уступки. Не ждите безумной страсти от любимых. Они будут заняты собственными делами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ситуация постепенно будет меняться к лучшему. Не демонстрируйте свои слабости. Будет много желающих ими воспользоваться. Деньги будут поступать регулярно. Не настаивайте на своем. Отдайте часть обязанностей подчиненным. Работа пойдет быстрее в надежной команде.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будете находиться в информационном потоке, который постоянно вдохновляет. Будет много интересных предложений. Соглашаться на них не время, вряд ли будут перспективными. Но заполучить новые контакты следует. Не ходите по магазинам с большой суммой в кармане. Потратите все, а потом можете жалеть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Планы и возможности могут не совпадать. Окружающие будут воспринимать вас как ненадежного партнера. Зарекомендовать себя с лучшей стороны мало кому удастся. Не вкладывайте средства в коллективные проекты.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

К вам приедет вдохновения. Не молчите. Продвигайте вперед свои идеи. Откроете в себе много новых талантов. Проводите время в дружеской компании, но не наедине с любимыми. Часто придется выяснять отношения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будут возникать проблемы с техникой. Постоянно будут ломаться компьютеры и смартфоны. Деньги не будут переводиться в кармане, но ждать серьезных финансовых побед пока бесполезно. Отношения с любимыми позволят чувствовать себя счастливыми.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Это неделя неоправданных надежд. Снимите розовые очки. Не впадайте в депрессию. Жизненная энергия и работоспособность позволят легко пережить неудачи. Могут теряться письма, сообщение доходить не до того адресата. Отнеситесь к этому с юмором.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Продолжается период больших возмож. Сил и энергии хватает. Часто будете браться за такое количество дел, что другим не под силу. Чувствуете серьезную нехватку средств. Не позволяйте себя обмануть. Отстаивайте финансовые интересы. Это время приятных неожиданностей.

Астролог рассказала, в чьи карманы будут идти деньги и почему нельзя отказывать людям, которые просят о помощи.

Автор: Gazeta.ua
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10
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