Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень

Улицы Харькова за считанные минуты превратились в реки. Фото: ua.news

На Харьков обрушился мощный ливень.

Городские дороги за считанные минуты превратились в реки. Видео с последствиями непогоды в соцсетях публикуют местные жители.

Ливневая система со столь обильными осадками не справилась, из-за чего в некоторых местах вода начала вырываться из канализации с такой силой, что подбрасывала в воздух металлические люки.

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В некоторых районах города шквальный ветер повалил несколько деревьев, которые частично заблокировали движение транспорта.

Информация о возможных пострадавших не поступало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хуевый Харьков (@h_kharkov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТРУХА⚡️ХАРЬКОВ (@true.xa)

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