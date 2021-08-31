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вторник, 31 августа 2021 19:17

Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень

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Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Улицы Харькова за считанные минуты превратились в реки. Фото: ua.news

На Харьков обрушился мощный ливень.

Городские дороги за считанные минуты превратились в реки. Видео с последствиями непогоды в соцсетях публикуют местные жители.

Ливневая система со столь обильными осадками не справилась, из-за чего в некоторых местах вода начала вырываться из канализации с такой силой, что подбрасывала в воздух металлические люки.

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В некоторых районах города шквальный ветер повалил несколько деревьев, которые частично заблокировали движение транспорта.

Информация о возможных пострадавших не поступало.

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Публикация от Хуевый Харьков (@h_kharkov)

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Публикация от ТРУХА⚡️ХАРЬКОВ (@true.xa)

Сентябрь принесет в Украину переменчивую погоду и осенью прохладу. 1 сентября в Украине начнется погодный пикник на пестрой градусной поляне.

Со 2 сентября существенно похолодает, но осень еще будет милой. В западных областях в течение дня завтра ожидается +15...21°С. На севере +18...24°С. В центре: от винницких +17...18°С до днепровских +27°С. На востоке воздух прогреется до +23...28°С, а на юге будет теплее всего, +25...29°С.

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