"Горите в аду": Сенцов сжег тюремную робу

Сенцов сжег робу. Фото: Сегодня

Украинский режиссер Олег Сенцов принял решение раз и навсегда поквитаться с тюремной робой.

Сенцов, который был освобожден из российского плена, совершил символическое сожжение тюремной робы, видео опубликовано в Facebook режиссера.

На видео видно, как бывший политический заключенный Сенцов сжигает свою тюремную робу.

В течение пяти лет режиссеру, который был незаконно арестован и отправлен в тюрьму, пришлось носить ее.

"Это самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. Сейчас я ее сожгу", - сказал режиссер. Затем он взял канистру с горючим и полностью облил костюм. На заднем плане слышно, как кто-то из присутствующих сказал: "Надо было еще портрет Путина повесить".

"Все на России, горите в аду", - заявил Сенцов и поджог костюм.

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7 сентября из российского плена спасли 11 украинских политзаключенных. Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Евгения Панова, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клих, Артура Панова, Романа Сущенко, Эдема Бекирова и Алексея Сизоновича. Освободили также 24 украинских моряков.