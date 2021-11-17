Горишни Плавни стали самым чистым промышленным городом Украины

Город стал лучшим по индексу загрязнения атмосферы. Фото: УИНП

Город Горишни Плавни в Полтавской области признали самым чистым промышленным городом Украины в 2021 году.

Он лучший по комплексному индексу загрязнения атмосферы. Индекс учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с пятью приоритетными загрязняющими примесями, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Самым грязным городом стало Каменское Днепропетровской области. В рейтинге самых грязных городов - Мариуполь, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Киев, Николаев, Винница, Запорожье и Херсон. В этих городах есть крупные предприятия.

Исследование проводили в первом полугодии 2021-го. В городах выявили превышение средней концентрации формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода и зависших веществ.

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Общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за шесть месяцев 2021 года снизился с 6,9 до 6,4 по сравнению с 2020-м.

13 ноября Киев занял 16-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 139 при норме 50. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai. Состояние воздуха характеризуют как "нездоровое для чувствительных групп".