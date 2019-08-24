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суббота, 24 августа 2019 10:19

Goоgle поздравил украинцев с Днем Независимости

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Поисковик Google 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости.

На праздничном Doodle - развевающийся украинский флаг. Таким образом Goоgle напомнил интернет-сообществу о 28-й годовщине Независимости Украины.

Автор: google.com.ua
  Поисковик Google 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости
Поисковик Google 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости

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Google Doodle - это логотип поисковой системы, которая отличается от стандартной. Они приурочены к различным значимым историческим событиям - знаменательным датам, дням рождения выдающихся людей и прочее.

24 августа Украина празднует День Независимости. Прошло 28 лет, как Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. С тех пор страна получила шесть президентов, девять парламентов, 20 правительств.

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Дата
24
августа

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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