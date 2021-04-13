Google посвятил новый дудл известному музею

13 апреля у Google появился новый дудл. Поисковая система посвятила его известному американскому музею искусств "Метрополитен" в Нью-Йорке.

The Metropolitan Museum of Art сегодня празднует 151-летие. На дудле от поисковика изобразили здание музея, а также 6 самых известных экспонатов из его коллекции.

Метрополитен-музей - 4-й по посещаемости художественный музей мира, появлялся во множестве кинолент. Он был основан группой американских бизнесменов и почитателей искусства, а также ведущих художников в 1870 году. 13 апреля музей официально открыли после приобретения его первого экспоната – римского саркофага.

С 2018 года право на свободное посещение музея оставили только жителям Нью-Йорка. Плата за посещение сейчас составляет $25, то есть почти 700 грн.

Фото: скриншот

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22 октября в Google официально прекратили поддержку музыкального сервиса Google Play Music. При попытке запустить приложение на Android пользователь видит сообщение, что сервис недоступен.