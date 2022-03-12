Google будет сообщать пользователям Android в Украине о воздушной тревоге

Владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указывать в профиле своей компании, предлагают ли они бесплатное или льготное проживание. Фото: biz.today.ua

Компания Google в сотрудничестве с украинским правительством вводит систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на Android в Украине. Информация появилась в блоге компании.

"Наша Группа анализа угроз сосредотачивается на безопасности и безопасности наших пользователей в Украине и близлежащем регионе, чтобы помочь им получить доступ к важной информации и поделиться ею. Мы все видели фотографии разворачивающейся в Украине гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

Начиная с сегодняшнего дня, владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указывать в профиле своей компании, предлагают ли они бесплатное или льготное проживание для беженцев, сообщила компания.

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"А местные предприятия могут размещать сообщения в профиле своей компании в Поиске и на Картах, чтобы предлагать всевозможные услуги и помощь беженцам из Украины", говорят в Google.

В "Дії" появилась новая функция "єВорог". Посредством нее можно сообщить о передвижении техники российских оккупантов. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.