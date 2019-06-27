Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает

Гонтарева боится возвращаться в Украину. Фото: "Громадське"

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева обвинила олигарха Игоря Коломойского в угрозах.

Она живет последние 10 лет в Лондоне. Возвращаться в Украину отказ, говорит "Громадському" в интервью.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. На английском это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали, почему", - сказала Гонтарева.

До национализации Приватбанка Гонтарева встречалась с Коломойским около 20 раз. Последний раз лично видела его в ночь перед национализацией Приватбанка.

"Это была знаменитая ночь, когда собралсь большая часть Кабмина - министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации", - рассказала она.

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Гонтарева заявила, что ко всем банкам были одинаковые требования относительно рекапитализации. Не все владельцы банков их выполнили.

"Проблемы не были связаны только с Коломойским. Если мы посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха Фирташа. Там не было капитала, он его так и не внес. Два банка господина Бахматюка. А вот, например, банк Пинчука и банк Ахметова выполнили требования, внесли капиталы, дали залоги. Не было задачи вывести банки с рынка, была программа рекапитализации, согласованная с международным валютным фондом на четыре года", - сказала Валерия Гонтарева.

Приватбанк могут ликвидировать. Такое заявление сделала бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева, которая сейчас живет и работает в Лондоне. Недавнее решение киевского Окружного административного суда о незаконности национализации банка она назвала полным беззаконием.