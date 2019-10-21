Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала"

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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала номер студии "Квартал 95" о поджоге ее дома.

"Это стыд !!! Насмехаться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе!" - отметила Гонтарева в комментарии Радио Свобода.

Она добавила, что о номере узнала от друзей.

"Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - добавила екс-глава НБУ.

Обращаться в суд она не планирует. Убеждена, что жалоба не будет иметь никакого результата.

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19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.