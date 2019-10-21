Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала"

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 33912
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 900
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1710
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2853
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2232
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2808
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4788
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
14
6
8
25
5
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
С 10 килограммов клубники получаем 900 граммов чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
С 10 килограммов клубники получаем 900 граммов чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
Настоящий &quot;Бэтмобиль&quot;, Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Видео
Все видео
В "Вечернем квартале" хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву
В "Вечернем квартале" хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
Гладковскому продолжают избирать меру пресечения: прямой эфир
Гладковскому продолжают избирать меру пресечения: прямой эфир
Принцессой мира стала 6-летняя украинка
Принцессой мира стала 6-летняя украинка
В фильме показали, как делают закарпатское вино
В фильме показали, как делают закарпатское вино
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4518
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7209
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 333
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 01:32

Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала"

  Комментировать
Гонтарева ответила на черный юмор &quot;Вечернего квартала&quot;
Фото: Громадське

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала номер студии "Квартал 95" о поджоге ее дома.

"Это стыд !!! Насмехаться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе!" - отметила Гонтарева в комментарии Радио Свобода.

Она добавила, что о номере узнала от друзей.

"Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - добавила екс-глава НБУ.

Обращаться в суд она не планирует. Убеждена, что жалоба не будет иметь никакого результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я - первая жертва" - Гонтарева пожаловалась на Коломойского

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 2 Просмотров: 253430
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 26725
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 25614
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 22357
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 16857
Общество
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
В США полк "Азов" могут признать террористической организацией
В США полк "Азов" могут признать террористической организацией Просмотров: 306
С 10 килограммов клубники получаем 900 граммов чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
С 10 килограммов клубники получаем 900 граммов чипсов – переселенец рассказал об особенностях бизнеса на полезных сладостях
6
 Просмотров: 153
В "Вечернем квартале" хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву
В "Вечернем квартале" хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву
 Просмотров: 594
Пашинского привязали к делу Гладковского
Пашинского привязали к делу Гладковского Просмотров: 504
Больше всего комментируют
26
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
5
Появилось видео с Луценко в Лондоне
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Голосов: 46335
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua