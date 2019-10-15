Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя

Отопительный сезон в Украине обычно начинается ориентировочно 15 октября. Фото: из открытых источников

Отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем.

Исключением является лишь два города - Смела Черкасской области и Новый Раздол Львовской области, сказал премьер-министр Алексей Гончарук в видеоблоге "Чашка премьера".

"Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже", - рассказал премьер.

По словам Гончарука, прежде всего, это связано с тем, что отопление в этих городах подавали частные компании и они "своими действиями создали критические ситуации".

"И в том, и в другом случае решение мы нашли. Правительство приняло все необходимые документы, чтобы люди в этих городах также были в комфорте и не испытывали сложности с отоплением своих домов".

Отопительный сезон в Украине обычно начинается ориентировочно 15 октября. В домах с централизованным теплоснабжением отопление включают, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов в течение трех дней подряд.