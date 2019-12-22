Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать об игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции.
"Если вы знаете о существовании зала игровых автоматов, который скрывается, и этого не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом", - сказал Гончарук на видео.
Премьер-министр попросил писать об игровых автоматах в соцсетях Кабмина и местным управлениям Нацполиции.
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Гончарук добавил, что игровые автоматы должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.
Полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине. В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп, написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
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