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пятница, 27 декабря 2019 09:29

Гончарук приказал срочно закрыть нелегальные АЗС

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Гончарук приказал срочно закрыть нелегальные АЗС
Нелегальные АЗС закроют до 9 января. Фото: uaenergy.com.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук приказал до 9 января 2020 решить проблему нелегального оборота топлива.

"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля в 9 января 2020 решить эту проблему", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.

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По его словам, сейчас уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств. Также он добавил, что 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы обнаружили 3 незаконные нефтехранилища и изъяли горючего на сумму более 103, 3 млн грн.
Горюче-смазочные материалы были ввезены в Украину без прохождения таможенного контроля.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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