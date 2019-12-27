Гончарук приказал срочно закрыть нелегальные АЗС

Нелегальные АЗС закроют до 9 января. Фото: uaenergy.com.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук приказал до 9 января 2020 решить проблему нелегального оборота топлива.

"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля в 9 января 2020 решить эту проблему", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.

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По его словам, сейчас уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств. Также он добавил, что 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы обнаружили 3 незаконные нефтехранилища и изъяли горючего на сумму более 103, 3 млн грн.

Горюче-смазочные материалы были ввезены в Украину без прохождения таможенного контроля.