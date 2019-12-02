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понедельник, 02 декабря 2019 14:04

Гончаренко подал в СБУ заявление на спикера Госдумы РФ

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Гончаренко подал в СБУ заявление на спикера Госдумы РФ
Гончаренко подал в СБУ депутатский запрос с требованием дать правовую оценку антиукраинским высказываниям Володина. ФОТО: gordonua.com

Депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности Украины с требованием открыть дело против спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего о возможности отсоединения отдельных украинских областей.

Сообщил об этом нардеп на странице в Facebook.

"Считаю, что СБУ должна немедленно открыть уголовное производство за угрозу территориальной целостности нашей страны и объявить в международный розыск Володина. Этот господин обязан стать невъездным ни в одну приличную страну мира", — написал Гончаренко.

Как добавил нардеп, 20-летнее пребывание в местах лишения свободы поможет Володину "переосмыслить роль украинского национализма в мировой истории".

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". Причиной громкого заявления послужил срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

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02
декабря

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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