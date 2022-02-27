Голые и испуганные: "азовцы" поймали двух оккупантов

Украинские воины задержали двух оккупантов. Фото: Скриншот

Военнослужащие батальона "Азов" задержали двух российских оккупантов.

Наемников задержали в Харькове. Об этом сообщают военные "Азову", информирует "Ху***й Харьковь".

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"Сегодня взяли российских наемников, которые пришли к нам в Харьков на нашу территорию, разбивать наш город, мародерствовать здесь, но мы этого не дадим", - отметил украинский военный.

В городе Одесской области обнаружили диверсантов. Подозреваемых ребят на микроавтобусе заметила общая группа пограничников, полицейских и терробороновцев.