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понедельник, 04 января 2021 17:41

"Голос страны" - назвали дату премьеры нового сезона

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&quot;Голос страны&quot; - назвали дату премьеры нового сезона
Новым ведущим бэкстейдж стал известный шоумен Слава Демин. Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Назвали дата премьеры 11-го сезона шоу "Голос страны".

Новый сезон выйдет 24 января на телеканале "1+1" в 21:00, сообщает ТСН.

"В этом году в свою команду я ищу людей, которые готовы постоянно менять себя и мир вокруг себя к лучшему. Смелых и открытых. Тех, которые делают все с любовью и ритмом. Перезагрузка "Голоса страны" однозначно удивит всех и не оставит равнодушным", - рассказал тренер шоу MONATIK.

Отмечается, что на "слепых прослушиваниях" выступит фанат "Голоса страны" из Китая и вокалист из Марокко. Также тренеров поразило выступление певца с женским голосом и одесситки, подруги Мишель Андраде, Ирины Ебралидзе.

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На сцене "Голоса страны" появится вокалист, который сопровождал своим пением модные показы мировых брендов.

Новым ведущим бэкстейджа стал шоумен и радиоведущий Слава Демин.

Звездными тренерами 11-го сезона станут Тина Кароль, DOROFEEVA, MONATIK и Олег Винник. Также в шоу "Голос страны" примет участие украинская певица Надежда Мейхер и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.

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