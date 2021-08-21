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суббота, 21 августа 2021 16:00

Голос Кобзаря "ожил": создали реконструкцию голоса Тараса Шевченко

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Голос Кобзаря &quot;ожил&quot;: создали реконструкцию голоса Тараса Шевченко
Каждый сможет услышать голос Кобзаря. Фото: politosvita

В Украине создали реконструкцию голоса Тараса Шевченко.

Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать великий Кобзарь. Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

До 30 годовщины Независимости Украины реализовали проект с творческой реконструкции голоса известного украинского художника.

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"К сожалению, записей голоса писателя не существует, но новейшие технологии делают возможным невозможное. На основе антропометрических данных и нейросети при отсутствии каких-либо записи команде TABASCO удалось синтезировать голос Шевченко. Может ли быть более символический подарок для Украины ко дню рождения", - говорится в сообщении.

370 тыс. грн на лондонском аукционе "Сотбис" заплатил киевский коллекционер Федор Зернецкий, 53 года, за акварель "Златоверхий Михайловский собор в Киеве". Уверен, что это неизвестная работа Тараса Шевченко. Зернецкому уже поступили предложения из Великобритании и России выкупить картину. Третьяковская галерея оценивает произведение по меньшей мере в 25,8 млн грн.

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