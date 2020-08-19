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среда, 19 августа 2020 19:06

Голливудскую звезду похоронят в украинском селе

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Голливудскую звезду похоронят в украинском селе
Село Загирци находится в Белогорском районе Хмельницкой области. Фото: Reuters

Известного голливудского актера Микки Рурка после смерти похоронят на Хмельнитчине.

Так, еще в прошлом году легендарный актер заявил, что хочет быть похоронен в Украине и распорядился, чтобы его могила находилась в селе Загорцы Хмельницкой области. Об этом сообщил журналист Юрий Гула на своей странице в Facebook.

Как отмечается, помощник актера, Дмитрий Корнейчук прилетел в Украину специально, чтобы выбрать место на кладбище для Микки.

"Как умру, похороните меня в Украине. Помните историю о Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загирци. Место для Микки избран! " - написал журналист.

Стоит отметить, что с. Загирци находится в Белогорском районе Хмельницкой области. Там живет бабушка и похоронена родня его друга и помощника Дмитрия Корнейчука.

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Сейчас Микки Рурк живет в Нью-Йорке. Он стал известным благодаря таким фильмам, как "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея" и "Рестлер". Позже снялся в "Сердце ангела" и "Железном человеке 2".

Актриса и суперфиналистки "Голоса страны" Анна Тринчер опубликовала видео, на которых демонстрирует поцелуи с девушками. На видео Тринчер позирует со своей коллегой по сериалу "Школа" Ириной Кудашов. Актриса дает понюхать свою футболку подруге, после чего они нежно целуются.

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19
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