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среда, 04 декабря 2019 10:39

Год Металлического Крысы: кто будет чувствовать себя лучше всех

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Год Металлического Крысы: кто будет чувствовать себя лучше всех
Покупка дома или дачи в 2020 году будет удачной. Фото: astrozodiac.net

2020-й - год Металлической Крысы - воинственной, резкой, нетерпеливой. Эти же качества будут проявляться в людях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Они станут безжалостными друг к другу, эгоистические намерения будут ставить выше интересов других, - говорит астролог. - Не стоит рассчитывать на подарки судьбы. Заработки снижаются. Понадобится умение хозяйничать экономно".

По словам астролога, лучше будут чувствовать себя те, кто сэкономил часть средств в предыдущие годы.

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"Не тратьте все до последней копейки, потому что выплаты будут задерживать, - говорит Максимова. – Лучше в этом году будут чувствовать себя те, кто работает в команде. Они вместе могут преодолевать препятствия, отчаяние и уныние. Наберитесь силы. Впереди - лучшие времена".

Можно решать вопросы с недвижимостью.

"Покупка дома или дачи будет удачной, - рассказывает астролог. - Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам лучше не менять место жительства. Если планируете переезд, то только в пределах своего населенного пункта".

Солнечное затмение 21 июня 2020 будет нести наиболее фатальные события для Украины и мира. Астролог насторожила прогнозом на следующий год.

Автор: Gazeta.ua
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04
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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