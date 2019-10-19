Главу спецрасследований ГПУ Горбатюка могут уволить: подробности

Руководителя спецрасследований ГПУ Горбатюка не допускают к переаттестации. Фото: Ukrlib

Главу управления спецрасследование Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк считает, что его не допустят к переаттестации.

Горбатюк отметил, что отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию. При этом он подал рапорт и два других заявления. Об этом Горбатюк рассказал "theБабель".

"Одно (заявление - ред.) - о переводе, одно - о невозможности подачи заявления установленного образца и выполнения порядка. Не допустят (к аттестации - ред.) точно. Но сделаю все возможное, чтобы эта реформа в таком виде не шла. А уволят? Вчера, сегодня испугались. Как будет в понедельник - не знаю ", - сказал он.

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По его словам, по этой причине с спецуправления уже уволили четырех сотрудников. Горбатюк добавил, что неправильнре заявление также подал старший прокурор управления Алексей Донской.

Сергей Горбатюк с конца 2014 года возглавляет группу следователей по расследованию дел о Майдана. В органах прокуратуры работает более 20 лет. После подписания закона о реформе прокуратуры Горбатюку и его сотрудникам предложили перейти в ГБР. Это связано с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия.