Главу Окружного админсуда вызывают в Генпрокуратуру

Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Павла Вовка. Фото: sud.ua

Главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка вызывают в Генпрокуратуру для вручения подозрения.

Как отмечается, Волк должен появиться в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00. Об этом свидетельствует повестка, которую опубликовала пресс-служба ведомства.

"Волк Павел Вячеславович, вам необходимо явиться в Генеральную прокуратуру Украины для проведения процессуальных действий (вручение письменного уведомления о подозрении) и следственных действий (допроса в качестве подозреваемого)", - говорится в повестке.

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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. На записях фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая.