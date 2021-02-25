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Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним - "ЕС"

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Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним - &quot;ЕС&quot;
Владимир Зеленский два года боролся с Петром Порошенко, а не с Путиным. Фото: "ЕС"

Пятый президент Петр Порошенко поддержал решение СНБО по поводу санкций против Виктора Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Однако это решение Офис президента превратил в грязную кампанию против политического оппонента Порошенко, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом заявили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"По интенсивности и тональности этой кампании создается впечатление, будто президент Владимир Зеленский адресует ее не Медведчуку и ОПЗЖ, а направляет против Порошенко и Европейской солидарности. Так как он два года боролся с Порошенко, а не с Путиным. "Связка" между Порошенко и Медведчуком, о которой сегодня снова пишут блоггеры Банковой, заключалась лишь в одном - вынужденной координации в вопросах освобождения заложников. Никто никогда из этого не делал тайны", - говорится в заявлении политсилы.

Так, 25 июня 2014 года пресс-служба президента Петра Порошенко по итогам четырехсторонней телеконференции с президентами Украины, России и Франции сообщала об инициативе нашего ключевого партнера, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы" в ее состав вошел Виктор Медведчук". Это было предложение Ангелы Меркель, которую поддержали другие участники разговора - впоследствии об этом подробно рассказывал представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный.

Порошенко неоднократно заявлял, что для освобождения пленных "готов был бы сотрудничать хоть с чертом лысым". За несколько лет удалось освободить более 3000 заложников.

"При этом, в отличие от Зеленского, Порошенко не отпустил в Россию ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Путина, ни беркутовцев, которые расстреливали Майдан, и тому подобное. И не слил в Россию информацию о спецоперации российских военных преступников против Украины из так называемой группы Вагнера. При президентстве Порошенко политическая активность Медведчука внутри страны была заблокирована. В большую политику Медведчук вернулся уже при Зеленском на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го", - заявляют в "ЕС".

По поводу вопросу энергетики. Только на рубеже 2014-15 годов была преодолена высшая критическая ситуация с веерными отключениями электроэнергии, именно команда Порошенко приняла и внедрила решение о прекращении закупки в России электричества, которую при Зеленскому вновь стали покупать. Также команда Порошенко полностью отказалась от российского газа. И этими решениями была обеспечена энергетическая независимость Украины. Наконец, именно команда Порошенко прекратила поставки электричества в Крым учитывая то, что ответственность за обеспечение полуострова должны нести оккупационные власти.

Автор: Пресс-служба "Европейской Солидарности"
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Дата
25
февраля

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