Главный раввин Одессы рассказал об антисемитизме в Украине

В Украине нет государственного антисемитизма. Есть бытовой, но это мелочи, если сравнивать их со случаями, которые случаются в Европе, говорит в интервью журналу "Країна" главный раввин еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраам Вольф.

В Украине каждый человек имеет возможность жить по своим религиозным правилам, если это не противоречит государственному закону, говорит раввин Авраам Вольф.

"Сказать, что нет антисемитизма - это глупости. Он есть бытовой. Иногда на улице, между соседями. Иногда я это чувствую. Не обращаю большого внимания. Здесь нет государственного антисемитизма. Наоборот - есть поддержка. Это важно.

Второе - сравнить антисемитизм в Украине и в Европе, то мы живем в раю. Я хожу здесь с кипой, цицитом, в сюртуке с талитом по улице. В Брюсселе так страшно ходить. Так же в отдельных районах Парижа".

Украина дает каждому человеку жить по своим религиозным правилам, если это не противоречит государственному закону, говорит раввин Вольф:

"Не в каждой стране так просто открыть национальные школы. А здесь целый закон регламентирует это. У меня много друзей живут по миру, где это невозможно сделать.

Украина открыта. Где еще президент сделал еврейские и мусульманские праздники государственными?".

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"Раввины США, Канады, Австралии, Европы завидуют белой завистью свободе, возможностям и успеху украинских коллег. Почти ни у кого нет своих школ, так много верующих в синагогах и вообще синагог. Украина дает пример. Мы встречаемся раз в год. Едут тысячи раввинов "Хабад" в США. В этом году это было в zoom. Я не помню за последние 30 лет, чтобы Украина была одной из главных тем: как мы работаем, как перенять наш опыт, как достичь такого же успеха".

Разговор с лидером еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраамом Вольфом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". В Одессе в эту общину входит около 30 тыс. человек. Она самая многочисленная в стране. Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.