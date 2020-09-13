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воскресенье, 13 сентября 2020 23:42

Главный педиатр Львова умер от Covid-19

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Главный педиатр Львова умер от Covid-19
Медик длительное время лечился от коронавирусной инфекции. Фото: Reuters

60-летний Богдан Остальский, главный педиатр Львова умер от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией.

Медик долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович", - выразил слова соболезнования мэр Львова Андрей Садовый.

Как отмечается в тот же день в городе умер 70-летний директор школы № 31 Емельян Царь, работал в этом заведении 35 лет.

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"Досадно, что в один день мы потеряли двух действительно высокого уровня специалистов. Богдана Романовича и Емельяна Михайловича любили и уважали все. Искренне сочувствуем семье, коллективу и всем знакомым. Вечная память", - прокомментировала заместитель городского председателя Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи умер от коронавирусной инфекции 31 августа. Covid-19 в 84-летнего Мукерджи диагностировали 10 августа, когда его госпитализировали по поводу удаления тромба в одной из сосудов мозга.

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