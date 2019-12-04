"Главная угроза для Украины сейчас идет от ее политического руководства" - эксперт

Михаил Гончар: Власть хочет разменять наш потенциал сопротивляемости на газовом фронте на призрачный мир на Донбассе. Фото: Тарас Подолян

9 декабря должны встретиться лидеры Украины, Германии, Франции, России на переговоры по Донбассу. Кремль хочет привязать газовый вопрос к решению конфликта на Донбассе.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Позиция наших западных партнеров соглашательская по отношению к России. Всегда из Брюсселя говорили, что нужно деполитизировать газ. А теперь недавно вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который отвечает за газовые переговоры между Киевом и Москвой, поддержал идею вынести этот вопрос на переговоры в Париже", - объясняет эксперт.

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По его словам, Путин будет требовать, чтобы Украина отказалась от судебных претензий и почти 2,87 миллиардов долларов компенсации.

"Из-за так называемой "Формулу Штайнмайера" вырывает с Минских соглашений политический компонент, а безопасность - отходит на задний план. Для нас это неприемлемо.

Главная угроза для Украины сейчас идет от ее политического руководства. Власти хотят разменять наш потенциал сопротивляемости на газовом фронте на призрачный мир на Донбассе", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.