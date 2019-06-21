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пятница, 21 июня 2019 22:03

Главбуха Киевского метрополитена подозревают в убытках на 26 млн

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Главбуха Киевского метрополитена подозревают в убытках на 26 млн
Главного бухгалтера КП "Киевский метрополитен" обвиняют в потере 26 млн. Фото: Proms

Главного бухгалтера КП "Киевский метрополитен" разоблачили в служебной халатности, которая привела к многомиллионным убыткам.

"В 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда в результате служебной халатности главного бухгалтера были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, повлекшее ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн", - об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киева.

Как отмечается, действия должностного лица квалифицированы по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

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Досудебное расследование продолжается.

22-23 июня в центре Киева изменится работа станций метрополитена Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная.

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