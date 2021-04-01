Глава Верховного суда задекларировала украденные деньги

Похищенные деньги она указывала и в прошлом году. Фото: facebook.com

В собственности председателя Верховного суда Валентины Данишевской находится 2 квартиры.

Она задекларировала $30 тыс. и €10 тыс., которые украли у них с мужем. Похищение средств судья указывала и в прошлогодней декларации, говорится на сайте НАПК.

В Данишевской есть право пользования гаражом, 2 земельными участками и жилым домом, которыми обладает ее муж.

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За 2020 год председатель Верховного суда заработала 3,5 млн грн по официальному месту работы. Еще 176 тыс. грн - пенсия.

На счетах она имеет около 560 тыс. грн. Наличными они вместе с мужем сохраняют € 42 тыс., $ 67 тыс. и 120 тыс. грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов 2020 года заработал 497 527 грн. В собственности министра есть квартира в Киеве площадью 340,9 м кв.